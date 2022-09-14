Житель Челябинска осужден за реабилитацию нацизма

Сегодня, 14 сентября, Челябинский областной суд огласил приговор местному жителю, который признан виновным в реабилитации нацизма, то есть в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенным публично.

Незаконная деятельность виновного выявлена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В 2022 году он в социальной сети разместил комментарии, выражающих явное неуважение к подвигам и заслугам защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляющих их память и унижающих их честь и достоинство. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.