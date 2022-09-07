В отношении жителя Копейска возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии

В отношении жителя Копейска (Челябинская область) возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии.

Уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины возбуждено следственными органами СКР по Челябинской области по части первой статьи 280.3 УК РФ «Дискредитации использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации».

По данным следствия, подозреваемый разместил в интернет-сообществе в сведения, в которых действия российских военных характеризуются как террористические, сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, по материалам которого было возбуждено данное уголовное дело и которое осуществляет его оперативное сопровождение.

Следователь СК в настоящее время проводит следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы

Отметим, ранее суд признал копейчанина виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи20.3.3. КоАП РФ «Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации», назначив ему штраф в размере 45-ти тысяч рублей. С данным наказанием мужчина не согласился и подал апелляцию в Челябинский областной суд, но проиграл дело.

К слову, он также является подозреваемым по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

По данным агентства «Урал-пресс-информ», данный копейчанин - безработный и ведет асоциальный образ жизни.