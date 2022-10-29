29.10.2022
Житель Майкопа собирал деньги на лечение несуществующей болезни
29.10.2022
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
29.10.2022
Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
29.10.2022
Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
Житель Майкопа собирал деньги на лечение несуществующей болезни
До ареста мнимый больной успел получить деньги от 19 человек
24.10.2022
Полицейские Челябинска задержали налетчика на микрофинансовую организацию
21.10.2022
Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело из-за вырубки деревьев
18.10.2022
Челябинец съел все улики
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022