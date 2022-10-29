Житель Майкопа собирал деньги на лечение несуществующей болезни

Следователи Магнитогорска (Челябинская область) уличили гостя из Майкопа в мошенничестве. Он обманом выманил у жителей Магнитогорска, Московской области и Краснодарского края более 250000 рублей.

Аферист в нескольких социальных сетях размещал сообщения о тяжелой болезни и просил деньги на лекарства и перевязочные материалы. В постах указывал реквизиты банковских карт, на которые сочувствующие переводили средства.

«Средства злоумышленник тратил на собственные нужды. Установлено, что фигурант путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у 19 потерпевших», - сообщили в региональном полицейском главке.

Злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.