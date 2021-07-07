07.07.2021
Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий
07.07.2021
Житель Троицка получил 16 лет “строгача” за изготовление мефедрона на кухне
07.07.2021
Руководство полигона «Южный» оспорит в суде решение по исключению объекта из госреестра
07.07.2021
Обнародованы кадры задержания террористической ячейки в Челябинске
07.07.2021
Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы
07.07.2021
В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт
Житель Троицка получил 16 лет “строгача” за изготовление мефедрона на кухне
29.06.2021
В Магнитогорске задержан контрабандист
28.06.2021
Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком
16.06.2021
Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит
15.06.2021
Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021