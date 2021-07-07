Житель Троицка получил 16 лет “строгача” за изготовление мефедрона на кухне

Сегодня, седьмого июля, Челябинский областной суд вынес приговор жителю Троицка Алексею Гнатюку, который у себя на кухне организовал нарколабораторию. Мужчину задержали при попытке сбыть мефедрон, сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд установил, что в августе прошлого года Гнатюк на одном из интернет-сайтов дважды покупал оборудование, химические реагенты и рецепт для серийного производства мефедрона. Заказ он получал через тайник в Центральном районе Челябинска, а после вез его к себе домой - в Троицк. Он оборудовал кухню для производства наркотика. Он изготовил более пяти килограмм мефедрона.

“Полученное вещество Гнатюк расфасовал в термоусадочные трубки, которые на своем автомобиле развозил и раскладывал по разным районам Челябинской области для дальнейшей реализации. Однако сбыть мефедрон ему не удалось, так как 10 сентября он был задержан сотрудниками ФСБ”, - рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

В суде мужчина полностью признал вину. Гнатюка признали виновным в производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ), в незаконном обороте прекурсоров наркотических средств в крупном размере (ч.1 ст. 228.3 УК РФ), а также в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, с использованием сети интернет (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – 8 преступлений).

Суд учел смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Гнатюка отправили на 16 лет в колонию строгого режима, с принудительным наблюдением и лечением в период отбывания наказания у врача психиатра в амбулаторных условиях.

Мужчине также предстоит выплатить штраф в 600 тысяч рублей.