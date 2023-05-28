Житель Троицка упал на дно семиметрового колодца

Житель Троицка (Челябинская область) упал на дно колодца глубиной семь метров.

Трагедия едва не произошла днем 27 мая во дворе частного дома, где отец с сыном занимались привычной очисткой колодца. Вдруг одна из проволочных петель в железобетонном кольце разрушилась, и глава семейства упал в воду.

Сын, находившийся наверху, сразу позвонил спасателям, которые уже через десять минут подняли пострадавшего на поверхность с помощью лестницы.

«Позже мужчина рассказал, что в первые минуты он смог самостоятельно выбраться из ледяной воды и ждал помощь, уперевшись ногами и спиной в стенки колодца», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

К счастью, мужчина не получил серьезных травм. Его оставили на попечение родных.