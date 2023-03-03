Опасно для жизни: Челябинск никак не может избавиться от «черных дыр»

В Челябинске появляются все новые и новые «черные дыры»: накануне, второго марта, очередной колодец без крышки (точнее – без ее большей части) стал героем (точнее – антигероем) сообщества «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Опасный колодец подстерегает пешеходов между домами №136-А и 140-А по улице Новороссийской. Как пишет автор поста, со своей крышкой этот люк расстался еще 16 февраля. Сейчас на дворе март, а воз, как говорится, и ныне там.

Что важно: «черная дыра» в темноте очень плохо просматривается.

«Что колодец открыт - не видно, когда идешь со стоянки по дороге между домами! Сейчас, когда елку убрали, опасность не видно вообще. Примите меры, пока не дошло до беды!» - призывает автор поста.

Отметим, елка до недавнего времени была «посажена» в колодец, таким образом защищая горожан от опасности провала. Теперь дерева больше нет, а очередной челябинский провал никуда не делся - появилась доска поперек остатков крышки: видимо, местные с помощью подручного средства решили хоть немного обезопасить себя и других пешеходов.

Напомним, в последний день зимы в Златоусте в открытый колодец провалился девятилетний ребенок, получив ушибы и ссадины. Следственные органы СКР проводят по факту случившегося проверку.