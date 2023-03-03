Житель Златоуста повелся на обнаженное фото тела девушки без головы

Житель Златоуста (Челябинская область) стал жертвой шантажистов. Сначала он откликнулся на объявление в Интернете девушке, которая выложила обнаженное фото тела без головы. А затем и ему пришло видео от шантажистов, где он также был обнажен.

Полицейским мужчина рассказа, что он решил зайти в Интернет и нашел ссылку на чат, в котором люди общаются между собой по всему миру. Собеседника выбирает интернет-ресурс. Его собеседницей оказалась девушка, но картинка была в виде обнаженного тела без головы. Сам он тоже был раздет.

«Никаких действий в этот момент не совершал и на той стороне экрана ничего не происходило. Прошло пару минут и мужчина вышел из чата. Далее в мессенджере его знакомый написал, что ему пришло видео с изображением приятеля в обнаженном виде. Далее потерпевшему пришло сообщение с предложением оплатить 30 тысяч рублей за удаление видео и дальнейшее нераспространение», - рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина перевел вымогателям 30 000 рублей. Но с него снова потребовали деньги. Тогда мужчина обратился в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства.

Сотрудники полиции региона напоминают о том, что не стоит предпринимать необдуманных действий и вести переписку на личные темы в социальных сетях с незнакомыми людьми. В интернете действуют целые группы злоумышленников, главная цель которых - шантажируя жертву, получить деньги.

Нередко пользователи социальных сетей хранят на своих страницах информацию личного характера, полагаясь на то, что доступ к этим данным возможен только для владельца аккаунта. Пользуясь этим, злоумышленники взламывают личные страницы и получают доступ ко всем хранящимся там данным и начинают шантажировать пользователя, угрожая распространением личной информации среди его друзей и знакомых, требуя взамен перевода денежных средств. В некоторых случаях мошенники сами организуют знакомство со своей жертвой в социальных сетях, а потом просят выслать откровенные фотографии, после чего начинают шантажировать ими жертву.