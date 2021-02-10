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Жительница Еткуля обманула службу занятости

В Еткульском районе (Челябинская область) будут судить местную жительницу, которая обманула службу занятости, заявив, что является безработной. Женщине выплачивали пособие, тогда как она была официально трудоустроена и работала.

Факт хищения денежных средств, принадлежащих районному Центру занятости населения, был выявлен сотрудниками полиции Еткульского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ущерб составил более 83-х тысяч рублей.

«Полицейскими установлено, что женщина через интернет-портал умышленно внесла ложные сведения об отсутствии трудоустройства, в результате чего была признана безработной. Она получала денежное пособие, будучи официально трудоустроенной», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Максимальная санкция данной части статьи – арест на срок до четырех месяцев.

В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.