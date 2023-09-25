Челябинские легкоатлеты завоевали «серебро» и «бронзу» всероссийских стартов

Воспитанники челябинской спортшколы №2 имени Мосеева Кристина Любушкина и Василий Мизинов стали призерами финального этапа серии Гран-при по спортивной ходьбе «Скороходы России», который состоялся в столице Мордовии Саранске 24 сентября.

В главный старт пробились по восемь лучших ходоков среди мужчин и женщин. Челябинские легкоатлеты соревновались на дистанции десять тысяч метров. Василий стал серебряным призером, Кристина – бронзовым.

Как сообщает администрация Челябинска, обоих атлетов тренирует Елена Сайко.