Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России

23 ноября в подмосковном городе Руза пройдет очередной тур чемпионата России по водному поло среди женщин. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» Златоуста (Челябинская область) отправляется на этот турнир двумя командами.

В очередном туре чемпионата России златоустовским спортсменкам предстоит сыграть по три матча. Соперники у обеих «Уралочек» одинаковые – это московский «СКИФ», «Диана» из Санкт-Петербурга и хозяйки воды, ватерполистки подмосковного клуба «Штурм-2002».

На сегодняшний день главная команда Златоуста является лидером чемпионата России, молодежь «Уралочки» находится в середине турнирной таблицы и борется за попадание в шестерку Суперлиги.

После этого тура сразу восемь игроков клуба «Динамо-Уралочка» будут привлечены в национальную сборную России на тренировочный сбор, который также пройдет в Подмосковье.