В Челябинской области набирают волонтеров на Парижский полумарафон Ребята помогут в подготовке зоны проведения соревнований и её обслуживании, работе со спортсменами и судьями, фиксировании результатов, ведении статистики и в других функциях.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, уникальный легкоатлетический пробег пройдет 20 августа по живописным трассам села Париж Нагайбакского района. Профессионалы, любители и новички смогут выбрать для себя любую из семь дисциплин. Для организации и проведения Парижского полумарафона набирают 100 волонтеров от 18 лет.

Парижский полумарафон состоится 20 августа, но для подготовки и проведения функционального обучения команда волонтеров отправится на место мероприятия уже 18 августа. Каждого волонтёра ждёт фирменная экипировка, бесплатное проживание и питание и благодарности от команды организаторов.

Подать заявку можно до 11 августа можно здесь.