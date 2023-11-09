Первый чемпионат по сквошу пройдет на Южном Урале

Первый чемпионат Челябинской области по сквошу пройдет в Челябинске. Южноуральские сквошисты встретятся 11 ноября на спортивной площадке пространства Свободы2.

На сегодняшний день для участия в чемпионате заявилось 20 спортсменов: 16 мужчин и 4 женщины. Но организаторы надеются, завтра, 10 ноября, в последний день регистрации, количество участников увеличится.

Сквош — это разновидность тенниса, в которой вместо сетки – стена. Игроки, находящиеся с одной стороны, отбивают мяч друг другу от этой стены. Сквош популярен по всему миру, имеет свой профессиональный тур, рейтинговую систему и официально включен в программу летней Олимпиады 2028 года.

В нашей стране сквош распространен в Московской области, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге. В Челябинской области открыто два клуба - один в Магнитогорске, второй в Челябинске.

Чемпионаты России по сквошу проходят ежегодно. Однако, Челябинская область еще ни разу не принимала участия в соревнованиях такого уровня. Организаторы уверены, что уже в следующем году на федеральных соревнованиях выступят южноуральские сквошисты.