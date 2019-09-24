Розыгрыш билетов на матч «Трактор» VS «Ак Барс»

Два билета в одни руки на матч «Трактора»! Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с «черно-белыми» разыгрывают билеты на домашний матч челябинского клуба.

25 сентября ХК «Трактор» проведет второй матч домашней серии. В гости к челябинцам приедет казанский «Ак Барс». Перед началось встречи под своды ледовой арены имени Валерия Белоусова будет поднят самый большой хоккейный свитер в России. На ней размещены фамилии владельцев всех полных абонементов. В течение всего сезона 2019/2020 гигантское джерси будет растянуто над площадкой. Оно будет вдохновлять хоккеистов идти вперёд и бороться за победу, радовать своих болельщиков. Эта акция займет своё место в клубной истории, а сам свитер замерят представители Книги рекордов России, внеся достижение в свой список. Текущий рекорд держит «Автомобилист» – соседи по Уралу сшили майку размером 7,14 метра на 3,76 метра.

Помимо этого, первая тысяча болельщиков получит по хоккейному джерси.

Чтобы выиграть билеты на эту встречу, достаточно стать участником группы «Урал-пресс-информ» в социальной сети «Вконтакте» и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу.

Победителя мы определим 25 сентября в 12 часов с помощью специального приложения.