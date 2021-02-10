«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

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«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) 12-13 марта состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

Сильнейших спортсменов мира «Солнечная долина» примет у себя в пятый раз. В нынешнем году за медали и фирменные короны победителей, по предварительным данным, сразятся более 80 спортсменов из 18 стран мира.

Сезон у лучших фристайлистов мира в дисциплине «ски-кросс» стартовал 14 декабря 2020 года на швейцарском горнолыжном курорте Ароза. В этом сезоне у российской команды наметился заметный прогресс. Спортсмены стали проходить в полуфинальные и финальные заезды, попадая в ТОП-10.

Фристайлистка Анастасия Чирцова нынешнем сезоне показала лучший результат в карьере на этапе Кубка мира в Идре, став четвертой. Владимир Шмыров показал лучший результат в карьере, став пятым на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария). На том же этапе Сергей Ридзик пробился в «малый» финал, став в итоговом протоколе седьмым.

В составе сборной России готовятся к состязаниям и два южноуральских спортсмена.

Анастасия Чирцова выступает за сборную с 2011 года, участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, она чемпионка России (2017, 2018), двукратный серебряный (2019, 2020) и бронзовый (2015) призер чемпионатов России.

Игорь Омелин – уроженец Челябинской области, двукратный чемпион России (2017,2020), серебряный призер чемпионата страны (2019), призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года.

«Уровень проведения соревнований в «Солнечной долине» соответствуют самым высоким стандартам. Об этом говорили как иностранные, так и российские специалисты. Многие из них отмечали, что именно наш, российский, этап Кубка мира является лучшим в плане организации. Не сомневаюсь, что и в нынешнем году это мероприятие станет настоящим спортивным праздником как для участников, так и зрителей соревнований», - отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» уже начал подготовку к проведению соревнований. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии, а также строительство новой трассы для ски-кросса.