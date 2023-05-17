В Челябинске построят Центр развития баскетбола

В Челябинске будет построен Центр развития баскетбола. Соответствующее решение приняла Российская Федерация Баскетбола, сообщает пресс-служба РФБ.

Выбор в пользу Челябинска был сделан неслучайно. В последние годы на Южном Урале отмечен «баскетбольный бум» - этот вид спорта развивается стремительными темпами, команды демонстрируют много удачных выступлений, растет численность любителей баскетбола.

«За последние годы на баскетбольной карте России появился новый яркий регион - Челябинск. Мы поверили в него, провели здесь целый ряд самых крупных соревнований, которые стали подспорьем для популяризации и развития нашего вида спорта в Челябинской области», - отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

В настоящий момент идет строительство «РМК-Арены» - многофункционального спортивного комплекса на пять тысяч зрителей, которое должно завершиться в конце 2024 года.

Серьезных успехов добились и баскетбольные команды Челябинской области. Мужской «Челбаскет» завоевал серебряные медали Высшей лиги-2022/23, а челябинский «Курчатов» и магнитогорский «Металлург» претендуют на участие в Финале Winline ЧР 3х3.

«В результате все это привело к старту строительства “Академии баскетбола”», - подчеркнул Андрей Кириленко. Центр развития баскетбола в Челябинске будет представлять из себя спортшколу, центр спортивной подготовки и методический центр РФБ на Урале.

Напомним, в январе президент РФБ Андрей Кириленко встретился с губернатором Алексеем Текслером в рамках рабочего визита в регион. По итогам встречи правительство Челябинской области и Российская Федерация Баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию баскетбола на Южном Урале. Одной из составляющих этого проекта и станет Челябинский Центр развития баскетбола РФБ.

Российская Федерация Баскетбола и министерство спорта Челябинской области уже оформили дорожную карту.

Кириленко рассказал, что несколько дней назад было подписано соглашение о строительстве Калининградского Центра развития баскетбола. Второй Центр появится в Челябинске. «Я очень рад, что она (Академия баскетбола – прим.) появится в Южном Урале. Таким образом, мы как бы замыкаем стратегию развития баскетбола в Уральском федеральном округе и Предуралье. После Перми и Екатеринбурга у нас появился здесь еще один крупный баскетбольный центр», - подчеркнул президент РФБ.