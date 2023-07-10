В Челябинске прошли всероссийские соревнования по вейборду

В Челябинске впервые состоялись всероссийские соревнования по вейборду «Метеорит-2023», которые принял новый вейк-парк «Дамба».

За финальными заездами спортсменов наблюдал глава региона Алексей Текслер, который также познакомился с объектами «Дамбы» - крупнейшего на Урале по количеству канатно-буксировочных установок и фигур вейк-парка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в вейк-парке две реверсивные установки - 148 и 183 метра, а также кольцевая лебедка длиной 672 метра, где одновременно может находиться до шести человек. На воде установлено 14 фигур. У вейк-парка есть собственный пирс, а также стационарные сооружения и трибуны для зрителей.

Достоинства нового челябинского объекта оценили участники всероссийских состязаний – «Метеорит-2023» собрал на «Дамбе» представителей девяти регионов страны: Челябинской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Пензенской, Ивановской областей, Башкортостана и Татарстана.

Спортсмены разыграли призовой фонд в 400 тысяч рублей.