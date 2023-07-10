10.07.2023
В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека
10.07.2023
Первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет очень жарким
10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)
09.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)
09.07.2023
Челябинские лучники стали чемпионами России
В Челябинске прошли всероссийские соревнования по вейборду
«Метеорит-2023» посетил глава региона Алексей Текслер
08.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
07.07.2023
Текслер: «Всем советую приехать в Троицк»
07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
07.07.2023
На «Расулевских чтениях» обсудили защиту духовных ценностей в эпоху внешнего давления
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023