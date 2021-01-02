Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца

На зарядку становись!

В новогодние каникулы южноуральцы смогут делать зарядку вместе с чемпионами

В новогодние праздники, со второго по десятое января, жители Челябинской области смогут делать зарядку вместе с известными чемпионами.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, 14-ти кратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов. На проект он пришел вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделится уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

Дина начинала заниматься водным поло в бассейне «Строитель», пробовала себя в танцах, пении и различных командных видах спорта, с 2012 года занимается самбо. Но на сегодня больше всего времени посвящает тренировкам по дзюдо. Дина совмещает учебу и занятия спортом. Свободное время любит проводить с родными и близкими, заниматься домашними делами.

Онлайн-зарядку для южноуральцев будут проводить также заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы и победитель кубка мира и по тайскому боксу Вера Негодина, заслуженный мастер спорта по боксу, Чемпион России, Европы, кубка мира Эдуард Абзалимов и многие другие именитые спортсмены.

Присоединиться к тренировкам и узнать больше о чемпионах можно на сайте 1obl.tv или на онлайн-платформе «Детидома». На сайте также можно найти видеозаписи прошедших тренировок.