В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.

Соревнования проходили в минувшую субботу на ринге первого на Урале летнего зала единоборств на берегу озера Тургояк и привлекли внимание не только любителей бокса, но и многочисленных отдыхающих. Главными организаторами турнира являются Федерация бокса Миасса и Российская академия бокса имени А.К. Паньгуева (Russian Boxing Academy. Team RBA г. Миасс). Участниками турнира стали боксёры-любители из Миасса, Снежинска, Златоуста, Копейска, Челябинска и соседней Курганской области.

Первыми на ринг с показательными боями вышли юные боксёры, которых затем сменили сильные, спортивные мужчины. Было проведено 8 поединков в формате 3 раунда по 3 минуты. Участниками заключительного и главного боя в весовой категории до 70 кг, стали молодой специалист Государственного ракетного центра Артём Колодежный, занимающийся в зале бокса RBA и представитель миасского зала единоборств Ural Fighters Керимли Мурад.

По завершении напряжённого поединка, все три раунда которого прошли в высоком темпе, единогласным решением судей победителем был признан Артём Колодежный! Он стал также обладателем приза за лучший бой.

В целом турнир «Противостояние-7» запомнился зрителям яркими эмоциями, неординарными участниками, красивыми боями и техничными нокаутами.

Следующий турнир среди любителей бокса «Противостояние-8», состоится 27 августа в ещё более интригующем формате. На ринге встретятся объединённая сборная УрФО и Пермского края и сборная команда Татарстана. Местом проведения будет также летний зал единоборств на озере Тургояк.