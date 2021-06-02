В Златоусте открылся новый зал дзюдо

Комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 Златоуста (Челябинская область) получила отличный подарок от руководства города. Здесь открылся новый зал дзюдо, современное здание со всем необходимым для тренировок и соревнований оборудованием.

Сейчас в секции дзюдо школы занимается около ста ребят, благодаря этому залу есть возможность увеличить число юных спортсменов практически вдвое. В честь открытия комплекса состоялись и первые соревнования – первенство школы среди юношей. Победители и призеры турнира получили призы и подарки от почетных гостей из Златоуста и Челябинска.

Всего в СШОР №8 Златоуста развивается пять видов спорта, включая флагманское для города и области водное поло. За успехами ватерполисток должны последовать победы в дзюдо, плавании, хоккее и футболе.