07.12.2022
Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play
07.12.2022
Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке
07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play
06.12.2022
В Магнитогорске наградили волонтеров
02.12.2021
Магнитогорским детям подарили зенитный комплекс
02.12.2021
В Магнитогорске утвержден бюджет «с плюсом»
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022