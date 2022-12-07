Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play

В Магнитогорске (Челябинская область) юные хоккеисты следуют правилам fair play. В переводе с английского это «честная игра», одним из принципов которой является наличие равных шансов для всех.

Руководствуясь этим, местные депутаты уравняли шансы на победу участников турнира по хоккею среди дворовых команд на Кубок городского Собрания.

В частности, уточнили критерии для участников турнира. Так, к соревнованиям будут допускаться детские дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Не будут допускаются к играм хоккеисты и команды специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

Данные требования, по мнению тренеров дворовых хоккейных команд, позволят максимально честно выявить победителей и лучших игроков турнира.

СПРАВКА: В этом году турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд, проводимый городским Собранием, проходил 22-ый раз. Соревнования называют Мемориалом Гусева, потому что они проводятся в память бывшего начальника ЖКО, энтузиаста развития детского дворового хоккея Владимира Дмитриевича Гусева.