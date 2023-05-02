02.05.2023
В новом храме поселка Томинский прошла первая служба
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
02.05.2023
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
Южноуральцы первыми насладятся игрой сборных России и Белоруссии
В Челябинске – большой праздник хоккея
02.05.2023
Челябинская область, благодаря опережающему финансированию, поставит дорожный рекорд
27.04.2023
С 10 мая начнется проверка готовности летних лагерей в Челябинской области
26.04.2023
В 2023 году в шести сельских школах Челябинской области откроют «точки роста»
26.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023