Южноуральцы первыми насладятся игрой сборных России и Белоруссии

В Челябинск прибыли сборная «России 25» и национальная команда Белоруссии - второго мая 2023 года в Ледовой арене «Трактор» стартовал хоккейный турнир «Лига Ставок Большой тур Сборной».

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко.

Алексей Текслер поприветствовал болельщиков и участников соревнований: «Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернёмся и победим». Глава региона поблагодарил Федерации России и Белоруссии и выразил уверенность, что сегодняшняя игра запомнится надолго.

«Сегодня большой праздник для Челябинска. Город любит хоккей, губернатор участвует в развитии хоккея. Мы надеемся увидеть блестящую игру», - отметил Владислав Третьяк. Президент Федерации хоккея России констатировал, что Челябинская область воспитала целую плеяду чемпионов. Он от имени Федерации поблагодарил команду и Федерацию Белоруссии. «Мы действительно дружим, и очень важно, что такие две команды сегодня будут соревноваться. Победит сильнейший», – подчеркнул Владислав Третьяк.

«Впереди нас ждет много ярких и интересных матчей, - рассказал генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко. - Челябинск - это первый город большого турне с участием сборных команд. Местные любители хоккея первыми насладятся игрой наших команд». Он пожелал всем любителям хоккея увидеть красивую и честную борьбу, которая объединяет тысячи болельщиков.

Алексей Текслер, Владислав Третьяк и Андрей Башко произвели символическое вбрасывание шайбы.

Челябинск стал первым городом в рамках большого турне. Матч открытие и следующая игра «России 25» против сборной Белоруссии пройдут в Челябинске в Ледовой арене «Трактор» второго и третьего мая соответственно. В турнире в составе сборной России принимает участие защитник челябинского «Трактора» Илья Карпухин.