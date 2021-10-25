Южноуральские студенты – серебряные призеры Всероссийского фестиваля студенческого спорта

В Ижевске завершился XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, где в упорной борьбе команде Челябинской области удалось занять места на пьедестале почета.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» в спортивном мероприятии приняло участие более 400 студентов из 20 субъектов страны. Программа фестиваля включала в себя соревнования по 12 видам спорта.

За место в тройке призеров боролись четыре команды – Москвы, республики Удмуртия, Нижегородской и Челябинской областей.

Челябинскием волейболистки сборной Южно-Уральского государственного университета завоевала бронзовые награды турнира. Также третье место заняли в соревнованиях по волейболу мужская команда – в нее входили представители разных видов спорта – баскетбол, плавание, самбо. Спортсменам пришлось сыгрываться на ходу, разрабатывать тактику, определять стратегию игры. И труды увенчались успехом – в копилке южноуральцев еще одна бронза.

Также дебютом для челябинских спортсменов было участие в соревнованиях по киберспорту. 15 часов за компьютером и в итоге третье место в Counter-Strike.

На самый «валидол» пришелся на многоборье ГТО. Без результатов этих соревнований вышеупомянутые команды шли «ноздря в ноздрю» и до самой церемонии награждения было непонятно, кто же поднимется на пьедестал.

И опять чудо сотворила мужская команда. В соревнованиях по многоборью ГТО студенты ЮУрГУ заняли второе место, что и решило исход фестиваля.