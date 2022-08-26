Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады

Сборная Челябинской области по водному поло, составленная из игроков и тренеров команды «Динамо-Уралочка» Златоуста, вышла в финал первой Всероссийской Спартакиады сильнейших.

Соревнования по водному поло проходят в Москве. Накануне сборные Челябинской и Нижегородской областей выдали отличный полуфинальный матч, в котором нашлось место практически всем лучшим качествам водного поло.

Ровная первая половина, в которой ни одной из соперничавших команд не удавалось оторваться в счете более, чем на один мяч. И резкий рывок команды Челябинской области прямо со старта второго тайма. Белла Маркоч, Екатерина Зеленцова и Дарья Бунакова сделали счет 8:4 в нашу пользу, после чего нижегородкам пришлось тратить много сил, чтобы отыграться.

На что южноуральские ватерполистки спокойно контролировали мяч и всю игру, не забывая при этом поражать чужие ворота. Более того, на последней минуте при счете 10:8 наставник сборной Челябинской области решился на эксперимент с подключением нашего вратаря в атаку. Пропущенный в пустые ворота гол роли не играл никакой. 10-9 – сборная Челябинской области в финале Спартакиады. В матче за золото ей предстоит сыграть с очень сильной сборной Москвы.