02.08.2022
Москвичка заблудилась в кыштымских болотах
02.08.2022
В Челябинске началось мошенничество с QR-кодами
02.08.2022
В Озерске пройдет этно-фестиваль
02.08.2022
В Челябинске открылся самый большой скейт-парк
02.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 августа
02.08.2022
Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
Александр Лазарев: Леса вокруг Челябинска – это наше будущее
02.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
01.08.2022
Александр Лазарев поручил депутатам обратить внимание на подготовку школ к новому учебному году
27.07.2022
В ЗСО Челябинской области предложили отменить транспортный налог для владельцев электротранспорта
21.07.2022
Депутаты Заксобрания одобрили поправки в федеральный закон о сельскохозяйственных землях
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022