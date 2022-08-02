Александр Лазарев: Леса вокруг Челябинска – это наше будущее

Проект зеленого пояса Челябинска, поддержанный на слушаниях в Общественной палате региона, передан на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания Челябинской области.

«Инициатива о создании лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Челябинска важна и актуальна для столицы региона. Леса вокруг Челябинска – это наше будущее, это здоровье многих и многих поколений жителей города, - высказал свое мнение о проекте председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. – Особо хотел бы отметить, что инициатива о создании «зеленого пояса» исходит от самих жителей. Кроме того, проект уже прошел процедуру обсуждения в Общественной палате области. Можно сказать, проведена независимая экологическая экспертиза.

Ходатайство о создании «зеленого пояса» уже поступило в Законодательное Собрание. Я поручил коллегам–депутатам подойти к его рассмотрению внимательно. Первые рабочие группы по проработке вопроса уже назначены. Думаю, депутаты поддержат эту инициативу».