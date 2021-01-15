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Апелляционный суд «Санкт-Петербурга снова встал на сторону защитников бора

Второй апелляционный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство юриста-эколога, правозащитника Владимира Казанцева о запрете до решения суда применения постановления ЗСО, касающегося изменения границ Челябинского городского бора для строительства там детского хирургического корпуса.

«Юристы успокоились и собрались с силами. А не приостановить ли применение решения ЗСО, пока идет суд? Позавчера отправил ходатайство тихо, никому не сообщая, и чудо! Ходатайство удовлетворено – решение ЗСО в части участка для стройки приостановлено до рассмотрения спора! Участок является территорией бора», - рассказал Владимир Казанцев.

Напомним, 16 декабря кассационный суд (Челябинск) отменил решение второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) по Челябинскому городскому бору. Дело снова будет рассматривать апелляционный суд Санкт-Петербурга. Тем не менее постановление до решения суда являлось действующим. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило конкурс на проектирование хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы на спорном участке в Челябинском бору. Объявило, не дожидаясь решения апелляционного суда. Заявки на выполнение работ по проектированию нового корпуса должны были принять до 27 января, а готов проект должен был быть к концу 2021 года. Начальная стоимость работ – 40 миллионов рублей.