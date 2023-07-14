14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
14.07.2023
Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги
14.07.2023
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
14.07.2023
Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России
Челябинцам пообещали улучшение качества воздуха
14.07.2023
В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
08.08.2022
Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске
11.07.2022
Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023