Челябинцам пообещали улучшение качества воздуха

Жителям Челябинска пообещали улучшение качества воздуха – напомним, сегодня, 14 июля, в областном центре сильно пахнет гарью и появилась дымка, что является следствием сильных природных пожаров в Свердловской области.

В настоящее время единая система мониторинга качества атмосферного воздуха фиксирует превышения по формальдегиду и взвешенным веществам. Однако ситуация должна улучшиться, чему поспособствуют ожидающиеся, по предварительным метеопрогнозам, осадки и смена направления ветра, отметил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин.

Напомним, в минэкологии региона сегодня провели совещание с промышленниками Челябинска, где было принято решение о снижении выбросов и усилении всех необходимых мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.