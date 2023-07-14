В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари

В Челябинске сегодня, 14 июля, из-за запаха гари, от которого задыхаются жители и который появился в областном центре из-за страшных природных пожаров в соседней Свердловской области, усилят мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха и снизить совместное влияние всех источников выбросов на атмосферный воздух города, в министерстве экологии региона провели совещание с участием промышленников.

Первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев поставил представителям предприятий задачу снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40 процентов, а также усилить полив заводских территорий и прилегающих к ним участков.

По итогам совещания было принято решение о снижении выбросов и усилении всех необходимых мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух, отмечает минэкологии региона, продолжая вести круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.