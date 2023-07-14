14.07.2023
«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе
13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
13.07.2023
В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода
13.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
08.08.2022
Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске
11.07.2022
Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог
12.01.2022
Минэкологии разъяснило причины неприятного запаха в воздухе Челябинска
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023