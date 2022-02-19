Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу

Команда челябинских юристов и эко-активистов отказалась от исковых требований к ООО «Промрекультивация» и АО «Томинский ГОК» по рекультивации Коркинского разреза. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил правозащитник, директор общественной организации «Экологический Консалтинг» Владимир Казанцев. По его словам, ни суды, ни звонок президента России Владимира Путина не сработали – дело зашло в тупик, поскольку суд отказался привлекать к процессу представителей мэрии и истребовать запрашиваемую активистами документацию.

«По факту Томинский ГОК работает, потребляет воду из реки Миасс, сливает отходы обогащения медной руды производства в Коркинский разрез. Наши ходатайства об истребовании документов, привлечении заинтересованных лиц — Администрации Челябинска, главы города и т.д. суд отклонил. Всё идёт по накатанной дороге», - сообщил Владимир Казанцев.

Как считают общественники, теперь вся ответственность за безопасную для населения и окружающей среды работу Томинского ГОКа лежит на органах государственной власти и лично на губернаторе Челябинской области, поскольку контролирующие и распорядительные ведомства согласовали и утвердили все разрешительные документы.

«Так может и спрашивать тогда с государственных структур, а не с частного бизнеса?», - задаются вопросом эко-активисты.

Напомним, что судебная тяжба с Томинским ГОКом длилась с 2015 года. Общественники требовали запретить работу комбината. По их мнению, деятельность предприятия негативно скажется на экологии региона, в частности, навредит Шершнёвскому водохранилищу – единственному для челябинцев питьевому источнику.

В ноябре 2017 года лидеру движения "СТОП ГОК" Василию Московцу во время своего визита в Челябинск позвонил Президент РФ Владимир Путин и выразил поддержку. Реализация проекта после этого звонка остановлена не была.

На днях Арбитражный суд Уральского федерального округа отказал общественникам в удовлетворении иска о запрете деятельности Томинского ГОКа. Все судебные акты вступили в законную силу.