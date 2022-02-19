19.02.2022
Полицейские Миасса накрыли подпольное казино
19.02.2022
В Ростовской области в километре от границы взорвался снаряд
19.02.2022
Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом
19.02.2022
В Ростовской области объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев
19.02.2022
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы
19.02.2022
Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
26.03.2021
Минэкологии ответило на жалобы южноуральцев по ГОКу, полигону и бору
26.03.2021
Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть
16.12.2019
Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа
22.10.2019
Наталия Гончар - о Томинском ГОКе: у Челябинска мы воду не заберем
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022