Челябинский юрист-эколог намерен добиться закрытия Митрофановского кладбища

Роспотребнадзор по Челябинской области направил администрации Челябинска предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части размещения и эксплуатации Митрофановского кладбища. В управлении ЖКХ города нарушений не увидели. Юрист-эколог Владимир Казанцев намерен отправить этот ответ в генеральную прокуратуру и добиться доказательств незаконности эксплуатации кладбища на территории городского бора.

В своем telegram –канале юрист-эколог Владимир Казанцев сообщил, что в декабре 2020 года направил обращение в генеральную прокуратуру о незаконности расположения и эксплуатации Митрофановского кладбища на территории городского бора, как находящегося во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища. Они были перенаправлены в Роспотребнадзор по Челябинской области и администрацию Челябинска для проведения проверки.

Роспотребнадзор согласился с нарушениями закона. Администрации Челябинска внесено представление о недопустимости нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«Управление ЖКХ Челябинска видимо читать не умеет. Включили тумблер «потупить», и ответили, что нет нарушений — пункт 3.2.3.1 СанПиН не распространяется в отношении Митрофановского кладбища, поскольку требования относятся лишь к подземным источникам водоснабжения, а Шершни — они не подземный источник, мол, поэтому не видим нарушений», - сообщил Владимир Казанцев.



Однако, в этом пункте СанПиН указывается, что не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.



«Ответ УЖКХ Челябинска будет отправлен в генеральную прокуратуру. Действия администрации напоминают умышленное вредительство интересам города. Необходимо остановить это вредительство», - добавил Владимир Казанцев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Митрофановское кладбище и история с незаконными захоронениями за его границами буквально на территории памятника природы, насчитывает уже десятилетие. Несмотря на то, что его уже пытались закрыть, природоохранная прокуратура выписывала штрафы, кладбище по-прежнему остается открытым для новых захоронений. Сейчас границы бора и кладбища находятся «вплотную» друг к другу. Захоронения «подбирались» к Шершневскому водохранилищу еще в 2016 году. Вопрос о закрытии самого старого кладбища поднимался много лет, до сих пор оно остается открытым для всех захоронений.