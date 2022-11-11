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11.11.2022

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Галина Шепоренко
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11.11.2022 13:45

Циклон принесет в Челябинскую область снег и похолодание

Циклон исландского происхождения, который выйдет на Скандинавию и в воскресенье доберется до Урала, принесет мокрый снег и похолодание в Челябинскую область. Дождь со снегом прогнозируют в выходные, понижение температуры - на следующей неделе, а в ближайшие несколько суток сохранится оттепель.

Как отметила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, в первой декаде ноября температура воздуха колебалась от «минуса» к «плюсу». В результате из-за выпадения мокрого снега на дорогах образовалась наледь, которая досаждала и водителям, и пешеходам.

Оттепель в предыдущие несколько дне свела гололедицу к минимуму и местами уменьшила снежный покров. По данным Челябинского Гидрометцентра, на сегодня в регионе высота снежного покрова составляет от 0,5 до семи сантиметров.

В выходные и в понедельник на Южном Урале ожидается дождь, мокрый снег, в понедельник в отдельных районах вероятны непродолжительные метели. Образуется снежный накат на дорогах.

«В начале следующей недели в тыл этому циклону будет поступать холодный арктический воздух», - сообщила Галина Шепоренко. Наиболее морозными прогнозируют ночи на 16 и 17 ноября – столбик термометра будет понижаться до 14-20 градусов.

В дневные часы в Челябинске с 15 по 17 ноября ожидается минус 10-12 градусов.

Автор: Любовь Юрина
Галина Шепоренко
Уральский Гидрометеоцентр
Челябинский Гидрометцентр
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