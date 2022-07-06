06.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июля
06.07.2022
Миронов считает, что США надо судить за создание биологического оружия, тем более если они породили COVID
06.07.2022
Крупное предприятие России стало жертвой афериста из Челябинска
06.07.2022
ММК-ЛМЗ презентовал новинки продукции участникам бизнес-конференции
06.07.2022
ГРЦ Макеева встречает молодежь
06.07.2022
В Челябинской области ковидом болеют около полутора тысяч человек
День Иван Купалы в Челябинской области будет теплым и туманным
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022