День Иван Купалы в Челябинской области будет теплым и туманным

Седьмое июля в Челябинской области – в этот день на Руси отмечали праздник Ивана Купалы – обещает быть теплым и туманным.

По прогнозам синоптиков, в ночь со среды на четверг на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Также возможны грозы, в отдельных районах – туманы.

Туманы в отдельных районах Челябинской области обещают и днем седьмого июля. Также сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Ночь на Ивана Купалу будет весьма прохладной: 7-12 градусов выше нуля (в низинах – до плюс двух градусов). Зато днем воздух основательно прогреется – столбики термометров южноуральцев будут показывать 21-26 градусов тепла.

Ночной ветер обещает быть неустойчивым, будет дуть со скоростью один-шесть метров в секунду. Днем, по данным Челябгидрометцентра, он изменит свое направление на северное и северо-восточное, скорость ветра увеличится до трех-восьми метров в секунду, местами порывы будут достигать 11 м/с.

В Челябинске в ночь на седьмое июля – переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем может пойти слабый дождь. Ночная температура – 9-11 градусов выше нуля, дневная – 24-26 градусов тепла.

Отметим, с праздником Ивана Купалы связано много обычаев. На Руси знахари запасали травы, причем собирали их до рассвета, чтобы солнечные лучи не «забрали» волшебную силу трав. К слову, жители Руси вообще старались не спать этой ночью, так как опасались нечистой силы, способной проникнуть в тело спящего человека.

На Ивана Купалу было принято разводить костры и сжигать в них все ненужное, в том числе одежду болеющего человека. Вместе с вещами огонь сжигал хвори – так считали на Руси.

Утро люди начинали с купания в реке и умывались росой.

В народе верили, что, если седьмого июля на небе много звезд, урожай грибов будет богатым. Обилие росы сулило хороший урожай огурцов. Если на Ивана Купалу шел дождь, через пять дней ждали ясную, солнечную погоду.