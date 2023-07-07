Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду

Еще в трех дворах Челябинска – в Металлургическом и Курчатовском районах – закончили формировать по федеральной программе комфортную городскую среду.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, у жителей домов №33, №35, №35-А по улице Богдана Хмельницкого появилось новое уютное пространство. Во дворе разместили детскую и спортивную площадки, установили беседку, скамейки и урны, отремонтировали тротуары и дворовые проезды, оборудовали автомобильные парковки. Стоимость работ составила 3,5 миллиона рублей.

Во дворе по Комсомольскому проспекту, 134 завершается создание большого современного пространства для отдыха и досуга, которое уже по достоинству оценили местные жители. Здесь появился спортивный комплекс со множеством разнообразных силовых тренажеров и детская площадка с игровым комплексом, качелями и каруселью. В этом дворе заасфальтированы дворовые проезды и проложена сеть тротуаров, организованы парковочные места для автотранспорта, установлено множество скамеек и урн. По всему периметру площадки поставили ограждение. Стоимость работ по контракту - почти 11 миллионов рублей.

Во дворе по проспекту Победы возле домов №368, №368-Б и №370 отремонтировали дворовые проезды и тротуары, обустроили парковочные места. Установлены новый детский комплекс, скамейки и урны. Стоимость работ - 6,8 миллиона рублей.

Во всех этих дворовых территориях подрядчики выполнили занижения бортового камня для удобства передвижения маломобильных горожан, отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии напомнили, что благоустроить дворовую территорию возможно в рамках реализации программ «Формирование современной городской среды» или «Инициативное бюджетирование».