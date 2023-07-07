07.07.2023
Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
07.07.2023
В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
06.07.2023
В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»
06.07.2023
Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году
06.07.2023
У курчатовцев появились собственные «Гавайи»
Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
23.06.2023
В Челябинске благоустройство дворов по нацпроекту выполнено на две трети
22.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха
19.06.2023
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
06.06.2023
Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023