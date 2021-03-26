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МГТУ имени Носова займется изучением экологической обстановки в Магнитогорске

Магнитогорский государственный технический университет имени Носова (Челябинская область) и Всероссийское общество охраны природы будут совместно проводить экологический мониторинг в Магнитке.

С помощью переносного оборудования студенты МГТУ имени Носова начнут осуществлять замеры количества вредных веществ в воздухе. Полученные данные разместят на информационных площадках университета.

Данная работа будет проводиться в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного вузом Магнитогорска и Всероссийским обществом охраны природы. Предметом соглашения является деятельность в области охраны окружающей среды, реализация совместных образовательных и научно-исследовательских инициатив, направленных на осуществление экологического образования и просвещения, формирование экологической культуры населения, а также повышение экологической безопасности Магнитогорска.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь МГТУ имени Носова Ксения Перчаткина, Всероссийское общество охраны природы предоставит университету четыре переносных комплекта специального оборудования, которое позволит делать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе, в разных точках города. В том числе в них войдут и компактные газоанализаторы, а также смартфоны со специальным приложением, позволяющим фиксировать время, координаты и автора съемки.

«Полученные данные позволят оценить динамику и источники загрязнения атмосферного воздуха, сравнить полученные параметры с нормативами и выявить отклонения. Будет создана карта экологического мониторинга, которая позволит видеть, какие предприятия города оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку», – отметил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Мониторинг с использованием специальных сертифицированных приборов будут осуществлять студенты-эковолонтёры, которые пройдут обучение у специалистов Всероссийского общества охраны природы. Проведение измерений и обработка их результатов будет проводиться под контролем учёных университета.

«Для МГТУ имени Носова – это и научный проект, и общественный, но прежде всего миссионерский, ведь главная цель – благополучие жителей всего города. Нам важно совместить методики, технологии и аппаратное обеспечение Всероссийского общества охраны природы и нашего университета для обеспечения оперативного и независимого контроля окружающей среды. Только имея объективные, научно-обоснованные, системные и постоянные данные о состоянии воздуха, мы сможем делать выводы о корректирующих действиях», – пояснил проректор по научной и инновационной работе вуза Олег Тулупов.

Ознакомиться с показателями экомониторинга можно будет регулярно на информационных площадках университета и других местных ресурсах. Инициативу университета поддержал и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

«Это очень хорошая инициатива МГТУ имени Носова, что в Магнитогорске появится независимый экологический мониторинг, которым будут заниматься студенты. С его помощью население будет получать достоверную и объективную информацию об экологической ситуации в городе. Сегодня задача номер один – это снижение вредного воздействия на окружающую среду, и ПАО «ММК» ведет масштабную работу в этом направлении. Поэтому мы готовы сотрудничать с университетом, Всероссийским обществом охраны природы, чтобы совместными усилиями сделать проживание в нашем городе комфортным», – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров.

Уже в апреле текущего года университет начнет подготовку эковолонтёров и проведет пробные замеры.