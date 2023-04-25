Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей

На муниципальных пляжах Челябинска проведут акарицидную обработку.

От возможного нашествия опасных членистоногих защитят все девять пляжей - «Чайка», «Первоозерный», «Чуриловский», «Новороссийский», «Смолинский», «Спортивный», «Городской», «Шершневский» и «Белый парус» (напомним, прибрежные территории отдыха, находящиеся на балансе муниципалитета, должны быть полностью готовы к открытию к середине мая).

Обработка против клещей на берегах городских водоемов будет проводиться - при благоприятной погоде - в период с 26 по 28 апреля.

В четверг, 27 апреля, первый этап акарицидной обработки планируется провести на общественных пространствах Металлургического и Тракторозаводского районов.

В Металлургическом районе это территория между домами №10, №10А, №12, №12А по улице Комаровского и домами №53А и №53Б по Шоссе Металлургов; поселок Аэропорт (по десять метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов 10, 11 до остановки «Кинотеатр «Сокол»; вдоль тротуара к аэропорту; детская игровая площадка у магазина «Магнит»); территория вдоль ручья между улицей Анапской и улицей 26-ти Бакинских Комиссаров.

В Тракторозаводском районе от клещей защитят следующие зеленые зоны: вдоль прибрежной полосы озера Первое вблизи пляжа «Чайка»; «Мамин-сквер» по переулку Мамина, 1-3; Аллею Ветеранов по улице Героев Танкограда, 59; между переулками 3-й Бульварный и 1-й Бульварный; аллею имени Овчинникова (между домами № 108-110 по улице Артиллерийской).

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска проводит двукратную обработку территорий города в периоды пика активности клещей: первый этап - апрель-май, второй этап - август-сентябрь.

«От клещей обрабатывают земельные участки, не закрепленные за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Даты проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий», - напомнили в администрации города.

При этом отмечается, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей. Лучшей профилактикой заболеваний, передаваемых через укус членистоногих, остается вакцинация.