На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа

В социальных сетях южноуральцы пожаловались на платный вход на пляж озера Увильды. Отдавать коммерсантам необходимо около одной тысячи рублей, при этом их обещания о парковке, чистых туалетах, охране не исполняются. На сообщения отреагировали сотрудники министерства экологии и ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

В ходе рейда были выявлены нарушения природоохранного законодательства со стороны коммерсантов.

«В рамках рейда на одном из объектов были зафиксированы многочисленные нарушения: взимание платы за доступ к пляжу с физических лиц, организация стоянки в водоохранной зоне. Серьезным нарушением является забор воды из водного объекта, незаконные постройки. Данного предпринимателя по каждому из выявленных нарушений будем привлекать к административной ответственности. Также в ближайшее время мы будем выходить с инициативой к ГУ лесами с требованием расторгнуть договор аренды с данным индивидуальным предпринимателем, который допустил такие грубые нарушения», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

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На другом объекте отдыхающим выдавали чеки, на которых кроме суммы оплаты и правил поведения в водоохранной зоне ничего нет: ни названия организации, ни реквизитов, ни порядкового номера фискального документа. Никакого сервиса арендаторы также не предоставляют. Вместо парковок, отдыхающие оставляют свои машины в лесу.

Разъяснительную работу провели и с посетителями пляжа. Рассказали, что в водоохранной зоне нельзя разводить костры и размещать автомобиль ближе, чем на 50 метров к озеру. Если водитель паркует машину ближе, как сообщил Виталий Безруков, он является нарушителем режима охраны памятника природы и федерального закона. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

В результате рейда по каждому нарушению составлены протоколы. Рейдовые мероприятия по озерам области продолжатся в усиленном режиме.

Напомним, похожая ситуация произошла и на озере Подборное, где предприниматели поставили шлагбаум и брали деньги за посещение пляжа. Арендаторам было указано на недопустимость подобных действий, поскольку человек имеет право подойти к любому водному объекту, исключение составляют лишь пляжи медицинских учреждений и специализированных санаториев.