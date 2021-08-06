06.08.2021
«Гражданский патруль»: аварийный мост через реку Куштумга стал причиной ее загрязнения
06.08.2021
В Челябинской области более 85% семей школьников уже получили президентские выплаты
06.08.2021
Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»
06.08.2021
Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания
06.08.2021
Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают
06.08.2021
УФАС обязал собственников полигона «Южный» заплатить крупный штраф в пользу ЦКС
На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
14.04.2021
Увильды проверили на доступность
09.04.2021
На озере Увильды, несмотря на все запреты, продолжают строить понтоны и заборы
06.04.2021
Неугомонные люди: на Увильдах снова началась незаконная стройка
19.02.2021
Чиновников, строивших коттеджи на месте детского лагеря, оставили на свободе
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021