На Таганае случилось нашествие боярышниц

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) случилось нашествие боярышниц.

Полчища представителей семейства белянок появились на лугах, опушках и в светлых сосняках с начала июня. Эти бабочки являются прекрасными опылителями розоцветных: черемухи, шиповника, яблони, малины, а также вересковых: брусники, голубики, арктоуса альпийского, отмечают в нацпарке.

Однако гусеницы боярышниц съедают листву до основания. Последние нашествия этих насекомых на Таганае отмечались в 2010-2012 годах, теперь - после десятилетнего перерыва - история повторяется. Сейчас у бабочек идет активный лет. После каждая выжившая самка отложит на листьях сотню-другую яиц, а через две недели они превратятся в прожорливых гусениц первого поколения.

«К середине лета повзрослевшие гусеницы третьего поколения сплетут гнезда из оставшейся листвы и уснут до будущей весны. Кто-то из них проснется, а кого-то съедят любители этого мохнато-колючего лакомства – большие синицы. Если птицы хорошо потрудятся, то в следующем году такого нашествия может и не быть», - рассказали в НП «Таганай».