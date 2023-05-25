На улице Каслинской в Челябинске ограничат движение

На улице Каслинской в Челябинске с 26 мая по седьмое июня ограничат движение транспорта.

Автомобили не смогут ездить на участке между домами №22 и №26, сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Челябинска пояснили, что в указанный период времени здесь будут проводить буровые работы.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.