25.05.2023
В Златоусте продолжится очистка городского пруда на реке Ай от донных отложений
25.05.2023
В Чурилово отремонтируют перекресток на 1-й Эльтонской и Самохина
25.05.2023
Последние звонки в Челябинске под присмотром полицейских
25.05.2023
На улице Каслинской в Челябинске ограничат движение
25.05.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал о люке с шиной вместо крышки
25.05.2023
Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО
На улице Каслинской в Челябинске ограничат движение
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023