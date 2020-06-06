НМУ продлены в трех городах Челябинской области и еще в трех начнутся в воскресенье

На территории трех городов Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. На территории еще трех городов режим «черного неба» объевлен с воскресенья.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше и Коркино режим «черного неба» начался четвертого июня и продлен до 19 часов понедельника, восьмого июня.

На территории Магнитогорска НМУ продлится с часу ночи до 13 часов воскресенья, седьмого июня, на территориях Сатки и Златоуста – с 16 часов 7 июня до 19 часов 8 июня.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Кроме того, в эти дни в регионе будет жаркая погода, что станет дополнительным поводом держаться подальше от магистралей.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Промышленные предприятия при НМУ первой степени обязаны снизить объемы выбросов на 15-20 процентов.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться в Росприроднадзор по телефону 8-908-094-00-64, в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. – 8-906-890-96-70.