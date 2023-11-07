НМУ в пяти городах Челябинской области сохранятся еще на сутки

В пяти городах Челябинской области еще сутки продлятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Коркино, Карабаша, Сатки и Челябинска продлятся до 19 часов восьмого ноября НМУ начались трое суток назад – в 19 часов четвертого ноября.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

«Промышленные предприятия Челябинской области выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов», - заверили в минэкологии региона.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.