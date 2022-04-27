Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей

В Челябинске традиционно проводят акарицидную обработку парков, скверов, пляжей и других мест отдыха жителей.

На этой неделе от опасных насекомых уже проведена обработка зеленых зон в Металлургическом и Тракторозаводском районах.

В пятницу, 29 апреля, запланированы работы на территориях в Ленинском и Курчатовском районах.

В период с четвертого по шестое мая специалисты будут работать в Центральном и Калининском районах.

Даты проведения акарицидной обработки могут быть изменены в зависимости от погодных условий, сообщили в пресс-службе городской администрации, напомнив, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от инфицирования после укуса клеща. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Перечень адресов, по которым будет производиться акарицидная обработка в ближайшее время, - здесь.