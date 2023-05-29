Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

За объекты благоустройства 2024 года, которые будут создаваться в Челябинске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», проголосовали более 168 тысяч человек.

Такие данные сегодня, 29 мая, озвучил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, напомнив, что до окончания стартовавшего 15 апреля голосования осталось три дня (31 мая – последний день).

Также замглавы озвучил промежуточные итоги благоустройства текущего года. Готовность восьми общественных пространств южноуральской столицы, где в настоящее время формируется комфортная городская среда, составляет 42 процента, дворовых территорий – 38 процентов (при этом благоустройство пяти дворов полностью завершено).

Напомним, в Калининском районе в этом году создают прогулочную зону на улице Университетская Набережная (второй этап), в Курчатовском районе благоустраивают пешеходную зону по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской (четная сторона).

В Ленинском районе по федеральной программе реализуют четвертый этап благоустройства парка «Плодушка», являющегося объектом культурного наследия, и второй этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш».

В Металлургическом районе преображают территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской, в Советском районе - пешеходную зону улицы Свободы на участке от Плеханова до Орджоникидзе (второй этап).

В Тракторозаводском районе благодаря федеральной программе благоустройство ведется в сквере возле дома №13 по улице Южноуральской. В Центральном районе – в сквере в микрорайоне Сосновка (территория между домами по улице Коммуны, 2Б и Калинина, 2Б).