Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной

Погода на предстоящей неделе в Челябинской области ожидается прохладной, количество осадков уменьшится. Атмосферное давление будет ниже нормы.

"В ближайшие 6-8 дней погода на Урале будет определяться преимущественно северо-западными потоками в атмосфере, которые принесут холодный воздух арктического региона, - дает прогноз главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. - Понижение температуры будет ощутимо уже в воскресенье".

По данным Челябинского Гидрометцентра, по состоянию на 14 часов воскресенья, 26 июня, в Челябинске было лишь плюс 15 градусов (в субботу воздух прогревался до плюс 21-26 градусов). Влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

По прогнозам синоптика, последняя неделя июня предполагается прохладной: температура воздуха ночью 6-9 градусов, днем в понедельник - плюс 15-20 градусов, во вторник и среду - не выше плюс 15 градусов.

Со второго по четвертое июля потеплеет на 4-6 градусов.

На следующей неделе вероятны два-три кратковременных дождя малой и средней интенсивности, отмечает Галина Шепоренко.