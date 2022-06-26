26.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 972, умерло трое
25.06.2022
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
25.06.2022
В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции
25.06.2022
В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022