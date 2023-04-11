11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
11.04.2023
Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра
11.04.2023
Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы
11.04.2023
Телефонный звонок из космоса в Челябинск… любимой учительнице
Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
05.04.2023
Александр Орел приглашает ленинцев к обсуждению «хвостатой темы»
04.04.2023
«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»
30.03.2023
Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023