Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы

Горы тухлой рыбы, орущие чайки и неимоверно отвратительный запах – жители Ленинского района Челябинска жалуются на удручающее состояние пруда «Девичьи слезы».

Жители бьют тревогу. Некогда любимое место отдыха превратилось в помойку.

«Гулять очень неприятно, а запах вообще «шикарен», - рассказывает местная жительница Евгения Мельникова.

Пруд обмелел и стал пристанищем чаек.

«Тухлая рыба валяется, чайки в драку за нее бросаются. А их крики слышно за сотни метров», - добавляет горожанин Сергей Артемьев.

Обычно за зиму уровень воды в нем падает, но такого обмеления я не помню – констатирует глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

«Будем спасать любимое место отдыха ленинцев! Проверили и запустили насосы, наполняющие пруд. Надеюсь, воды в скважине будет достаточно, и к началу лета мы увидим полную чашу нашего пруда! Заодно, собрали с берегов мусор, накопившийся за зиму, обновили мульчу под деревьями. Впереди еще субботники», - написал у себя странице в социальной сети Александр Орел.

В министерстве экологии Челябинской области ответили, что вопрос происходящего с прудом «Девичьи слезы» относится к компетенции отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Обратится с жалобами можно по телефонам: 262-19-94, 8-982-130-13-94.