Сквер возле челябинской «Виктории» будут благоустраивать в несколько этапов

Сквер возле гостиницы «Виктория» на северо-западе Челябинска по программе «Формирование комфортной городской среды» будут благоустраивать в несколько этапов. Об этом сегодня, второго июня, сообщили в городском управлении по архитектурно-градостроительному проектированию.

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То, что одним этапом в данном деле не обойтись, стало понятно во время работы над документацией.

«Объемы работ, размер и важность территории, разбивка на этапы, а также необходимость доработок проекта вынудили задержать включение парка в график благоустройства по муниципальной программе», - отметили в управлении архитектуры, напомнив, что за благоустройство парка культуры и отдыха Курчатовского района жители Челябинска проголосовали в 2020-м году. Опрос проводился на портале «Активный житель 74».

Концепцию благоустройства будущего парка разработало архитектурное бюро «Плотинка», а администрация Курчатовского района инициировала разработку проектной документацию и подготовку сметы. Сейчас специалисты «Плотинки» и районные власти дорабатывают проект и устраняют возникшие замечания. После доработки проект будет проходить государственную экспертизу.

«Когда документация пройдёт госэкспертизу и определится итоговая стоимость работ, можно будет начать благоустройство парка. На госэкспертизе документацию проверяют на соответствие законодательству, техрегламенту и другим строительным нормам», - сообщили в управлении архитектуры, заверив, что общественное пространство на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев будет благоустроено, как и задумывалось: вдумчиво и качественно, а не впопыхах.