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Текслер: Работы по ликвидации свалки в Челябинске ведутся с опережением графика

Среда обитания
Сегодня, 13:42
Автор: 
Любовь Юрина

Работы по ликвидации городской свалки в Металлургическом районе Челябинска ведутся в соответствии с установленными сроками. Все необходимые процедуры согласований проходят между сторонами слаженно и в штатном режиме.

Об этом доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

О текущем состоянии дел на площадке также проинформировали курирующий направление заместитель министра Константин Румянцев, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Игорь Ивачёв, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

«Накопление на свалке, которая находится прямо в городе, происходило с 40-х годов прошлого века. Ее рекультивация - важнейший для Челябинска проект. Сегодня работы идут в штатном режиме, даже с опережением графика», - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ единственным исполнителем работ является ФГУП «РосРАО». К работам он приступил в конце 2019 года после разработки проекта и получения положительных заключений на него государственной экологической и градостроительной экспертизы. Общая стоимость проекта, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», составляет более 4,5 миллиарда рублей.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, в 2019 году в рамках начального этапа были проведены работы по выемке отходов и формированию тела свалки, поставкам оборудования для очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод и прочих установок, поставка необходимых материалов. «Все работы, запланированные на начальном этапе, были выполнены в полном объеме», - подчеркнули в федеральном ведомстве.

В настоящий момент ФГУП «РосРАО» приступило к основному техническому этапу рекультивации. В 2020 году на реализацию этих работ предусмотрено 2,1 миллиарда рублей из нацпроекта «Экология».

«Уже начались работы по укладке защитного экрана на переформированной части свалки, предотвращающего образование свалочного фильтрата, блокирующего неприятный запах и защищающего от распространения вырабатываемого отходами биогаза», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

На данный момент порядка 45% территории объекта закрыто первым слоем геомебраны (толщиной 8-10 миллиметров). Поверх нее осуществляется отсыпка супесью. Ее сорокасантиметровым слоем покрыто уже около тридцати процентов территории свалки.

Завершено строительство объездной технологической дороги и основания под армогрунтовую стену - это траншея шириной 6-10 метров, глубиной один метр, засыпана щебнем. Начат монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод.

«В 2020 году тело свалки полностью будет укрыто первым слоем геомембраны и пересыпано супесью, и ФГУП «РосРАО» приступит к укрытию вторым слоем геомембраны – бентонитом», - уточнил Безруков. Также будет завершен монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод, устройство подпорной армогрунтовой стены, и исполнитель работ приступит к монтажу систем дегазации и сбора свалочного фильтрата.

«В условиях действия ограничительных мероприятий рекультивация на объекте ведётся с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических норм и в соответствии с утвержденным графиком», - подчеркнули в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

По оценке министерства, проект реализуется хорошими темпами благодаря слаженной работе региональных, федеральных властей и подрядчика. Срок окончания работ по контракту – 10 декабря 2021 года.

Для справки:

Челябинская городская свалка находится в центре города – в Металлургическом районе. Ее эксплуатация началась в 1949-м году. Рекультивации свалка подлежала еще с 1993-го года, но официально была закрыта только в сентябре 2018-го.

К тому моменту она занимала почти 90 гектаров. Количество размещенных отходов составляло 17,5 миллиона кубометров. По данным Росприроднадзора, объект давал до 30-ти процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

Рекультивация проводится в три этапа: подготовительный, технический и биологический.

По окончании реализации проекта выбросы в атмосферу города Челябинска и Челябинской области сократятся на 40 миллионов кубических метров в год, а также будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата с полигона в реку Миасс и городской водозабор.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Челябинск
Свалка
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