В Челябинске благоустройство дворов по нацпроекту выполнено на две трети

В Челябинске программа «Формирование комфортной городской среды» реализована в части благоустройства дворовых территорий почти на 70 процентов.

Как рассказали в мэрии, двадцать дворов закончены полностью, еще 14 находятся в высокой степени готовности. Буквально на днях благоустройство завершилось в трех дворовых территориях – на улице Дзержинского, 14; Салавата Юлаева, 17-А; Комсомольском проспекте, 120.

Здесь появились современные детские и спортивные площадки, новые удобные скамейки, был проведен ремонт внутридворовых проездов и тротуаров с понижением бордюрных камней, а также организованы парковочные места.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Южного Урала будет благоустроено в общей сложности 54 двора.