03.04.2023
ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым
03.04.2023
Возможные нарушения во время призыва под контролем военной прокуратуры
03.04.2023
В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»
03.04.2023
Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса
03.04.2023
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
03.04.2023
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В Челябинске составляют дефектные ведомости дорог
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
28.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
10.03.2023
Челябинские дорожники уже приступили к ямочному ремонту
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023