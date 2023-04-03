В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом

В Челябинске сегодня, третьего апреля, ямочный ремонт на городских улицах ведется уже не холодным, а горячим асфальтом.

В понедельник «дыры» в полотне дорожники «латали» на Братьев Кашириных, Гражданской, Винницкой, Пекинской, на развязке Братьев Кашириных - Труда, на пересечении Богдана Хмельницкого и Румянцева.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, график работ и перечень объектов, где будет произведен ямочный ремонт, обновляется ежедневно.

«Данные работы будут продолжены в ночное время», - сообщили в администрации.

Напомним, ямочный ремонт с использованием «холодного» асфальта являлся временной (до запуска асфальтобетонных заводов) мерой.