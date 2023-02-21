В Челябинске наказали рублем торговцев снегирями на Птичьем рынке

С начала 2023 года жители Челябинска и области неоднократно замечали продавцов диких птиц: снегирей, синиц, щеглов.

В конце января пернатыми с алой окраской торговали на челябинском Птичьем рынке, на днях пернатых из ловушек освобождали очевидцы - совместно с жителями ЖК «Самоцвет».

По факту продажи снегирей на Птичьем рынке специалисты отдела федерального государственного надзора министерства экологии региона уже провели проверку, составили протокол и назначили виновным административный штраф.

Относительно ситуации в ЖК «Самоцвет» проводятся контрольно-надзорные мероприятия по установке лиц, осуществляющих незаконную деятельность.

Министерство экологии напоминает, что в случае обнаружения ловчих сетей или факта продажи диких птиц следует немедленно сообщать об этом по телефону: 8 (351) 263-94-33) - для выезда инспектора и составления протокола.

«Ловить птиц в природе в принципе не запрещено, но для этого требуется соответствующее разрешение, которое выдает минэкологии - только после рассмотрения соответствующих документов, в которых будет указано, каких именно птиц, где, для каких целей и кто хочет поймать», - сообщили в министерстве.