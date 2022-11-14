В Челябинске под тяжестью мокрого снега падают деревья, жителей призывают к осторожности

В Челябинске из-за сильных осадков – в понедельник, 14 ноября, мокрый снег идет, не переставая, - обламываются ветки и падают целые деревья.

Власти предупреждают жителей о потенциальной опасности, однако челябинцы и сами о ней знают, более того – извещают о таких случаях чиновников. Фотографии растений, не выдержавших «столкновения» с непогодой, появляются на протяжении всего сегодняшнего дня в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Так, челябинцы известили мэра Челябинска, что утром 14 ноября упало дерево рядом с магазином по адресу: улица Блюхера, 4. По мнению автора поста, последствия могли быть самые печальные: «Дерево было больное, мы не раз обращались с просьбой спилить его. Слава Богу, «убило» вывеску и отделку здания. Могли быть люди. Следующее здание – школа: упади дерево часом раньше - могли пострадать школьники».

Также в группе «Пусть Котова знает» в ВК рассказали, что нынешней ночью на улице Горького, 63-А упало на четыре машины.

А на улице Завалишина в один день растения обрушились на проезжую часть у двух домов - №37 и №61.

Все сообщения об упавших деревьях или обломившихся ветках, опубликованные в данной группе, челябинцы сопроводили фотографиями.

Кроме жалоб на уже свершившиеся факты падений деревьев, в данной группе сегодня, 14 ноября, появился и пост об ожидании возможной беды. Он – от жителей дома №20-А по улице Кудрявцева (78-й и 79-й квартир, расположенных на пятом этаже): «Окна и балконы наших квартир выходят во двор, они смотрят на дом №39 по улице Либединского. Между нашими домами огромные тополя, которым по 60 лет. На них давно есть сухие ветки, но самое главное, что они наклонились на наш дом и некоторые ветки во время сильного ветра или дождя бьют по стеклам. Спать в комнате с балконом невозможно. Мы боимся, что однажды тополя просто рухнут на наши балконы. Тополиный пух гроздьями сыпется нам на балконы, поэтому в июне и июле дышать вообще нечем. Летом солнца из-за деревьев просто не видно. Убедительно просим спилить деревья!» (жильцы боятся, что нынешней непогоды старые тополя запросто могут не выдержать и рухнуть).

Тем временем, в администрации Челябинска сообщили, что подрядчики оперативно реагируют на вызовы непогоды и освобождают проезжую часть и тротуары от упавших веток и деревьев.

«Убедительно просим челябинцев быть аккуратнее! Автовладельцев призываем не парковать машины под большими или визуально опасными деревьями. Под мокрым тяжелым снегом они представляют серьезную опасность», - подчеркнули в мэрии.

Городские власти отметили, что сообщить о потенциальной опасности или упавшем дереве можно по круглосуточному номеру диспетчерской комитета дорожного хозяйства Челябинска: 8-951-771-7325.

Также в мэрии напомнили, что районные администрации, комитет дорожного хозяйства и учреждения образования города проводят омолаживающую обрезку деревьев в столице Южного Урала. На настоящий момент получены разрешения на обрезку тысячи 194-х растений. Данная работа проводится с октября по март (в период до начала вегетационного периода и после его окончания).

В текущем году управление экологии и природопользования Челябинска выдало разрешения на снос двух тысяч 719-ти сухостойных и усыхающих деревьев, а также 674-х – аварийных.