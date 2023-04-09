В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах

В Челябинской области особый противопожарный режим (ОПР) действует уже на территориях шести муниципальных образований.

Как сообщает Главное управление лесами региона, с восьмого апреля особый противопожарный режим введён на территории Кунашакского муниципального района.

С седьмого апреля ОПР действует на территории Аргаяшского, Сосновского и Троицкого муниципальных районов, с шестого апреля – в Миасском городском округе, с третьего апреля – в Катав-Ивановском муниципальном районе.

В этом период все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с восьмого по десятое апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Южноуральцев и гостей города просят в предстоящие выходные воздержаться от посещения леса.